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العراق تسجل 2162 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات
 
أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، في بيان اليوم، تسجيل 2162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و32 ألفا و660 إصابة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 22713 حالة وفاة.

وأشار التقرير إلى شفاء 3199 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و961 ألفا و666.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 26117 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى خمسة ملايين و210 ألفا و145 شخصا.

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