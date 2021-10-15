أكرم حسني وداوود حسين وجمال سليمان يرفعون شعار "الكاجوال" في عرض "علي صوتك"

وصل منذ قليل الفنان أكرم حسني، والفنان داوود حسين، والفنان جمال سليمان بمهرجان "الجونة السينمائي" خلال عرض فيلم "علي صوتك" واختار إطلالة كاجوال اكرم وداوود إطلالة كاجوال قميص وبنطلون بينما اختار جمال ارتداء بدلة.



فيلم "على صوتك" بطولة أنيس بسبوسي، إسماعيل أدواب، مريم نقاش، نهيلة عارف، عبده بسبوسي، زينب بو جمعة، سفيان بلالي، مهدي رزوق، أمينة كنعان، سماح باركو، مها منان، مروة كنيديش، مروان بناني، وعبد الرحمن الرحماني.، وإخراج نبيل عيوش.



ويشارك فيلم علي صوتك" في المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب أفلام "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، و"كوستا برافا" الذي عرض لأول مرة عالميا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021، للمخرجة مونيا عقل(لبنان)، و"ريش" للمخرج عمر الزهيري (مصر) و"أميرة" للمخرج محمد دياب( إنتاج مشترك مصري -أردني).

