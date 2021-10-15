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سمية الخشاب تتألق بالأصفر في ثاني أيام مهرجان الجونة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:38 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
إسراء عبدالفتاح
نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة سمية الخشاب في الفيديو برفقة بوسي شلبي وهي متألقة بفستان لونة أصفر.
وخطفت سميرة الخشاب الأنظار حيث أرتدت فستان أصفر كتف وكتف وظهرت بمكياج يتناسب مع الفستان.
يذكر أنه قد بدأت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وذلك بعد إصرار من القائمين على المهرجان بإقامته في موعده بالرغم من نشوب حريق في إحدى الأجزاء المجهزة لحفل افتتاح المهرجان.
سمية الخشاب تتألق بالأصفر في ثاني أيام مهرجان الجونة
سمية الخشاب تتألق بالأصفر في ثاني أيام مهرجان الجونة

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