Advertisements

فاطمة نصر تخطف الأنظار بالأحمر في مهرجان "الجونة السينمائي"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:14 م
فاطمة نصر
فاطمة نصر
يارا احمد - تصوير عبير أحمد
فاطمة نصر تخطف الأنظار بالأحمر في مهرجان "الجونة السينمائي"

خطفت الفنانة التونسية فاطمة نصر، الأمدار بإطلالة مثيرة وفستان يحمل اللون الأحمر في فعاليات اليوم الأول وعرض فيلم "علي صوتك" من مهرجان "الجونة السينمائي".

فيلم "على صوتك" بطولة أنيس بسبوسي، إسماعيل أدواب، مريم نقاش، نهيلة عارف، عبده بسبوسي، زينب بو جمعة، سفيان بلالي، مهدي رزوق، أمينة كنعان، سماح باركو، مها منان، مروة كنيديش، مروان بناني، وعبد الرحمن الرحماني.، وإخراج نبيل عيوش.

 

ويشارك فيلم علي صوتك" في المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب أفلام "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، و"كوستا برافا" الذي عرض لأول مرة عالميا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021، للمخرجة مونيا عقل(لبنان)، و"ريش" للمخرج عمر الزهيري (مصر) و"أميرة" للمخرج محمد دياب( إنتاج مشترك مصري -أردني).

فاطمة نصر تخطف الأنظار بالأحمر في مهرجان "الجونة السينمائي"
فاطمة نصر تخطف الأنظار بالأحمر في مهرجان "الجونة السينمائي"
فاطمة نصر تخطف الأنظار بالأحمر في مهرجان "الجونة السينمائي"
فاطمة نصر تخطف الأنظار بالأحمر في مهرجان "الجونة السينمائي"

الكلمات المفتاحية

فاطمة نصر علي صوتك جونة الجونه السينمائي ادوا

أخبار تهمك

فرمان ناري من الأهلي بشأن تجديد عقد موسيماني

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعرف على تفاصيل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

منذ ساعة الا ربع

تشكيل اضطراري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بطل النيجر

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم؟

منذ أقل من ساعة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ 19 دقيقة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتحرك لتأمين بقاء نجم الفريق بعرض الفئة الأولى

منذ ساعة و 18 دقيقة

الكشف عن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 6 ساعات

نجم مانشستر يونايتد مطلوب في برشلونة

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

حبيبة كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في مهرجان "فينيسيا" (صور)

"ام روح حلوة".. أروى جودة تخطف الأنظار بالأحمر في ختام مهرجان "القاهرة السينمائي" (صور)

مهرجان كان السينمائي.. المخرج المغربي نبيل عيوش: الحلم صار حقيقة

MAD Solutions تتعاقد على توزيع أكثر من 50 فيلماً في 2021 - 2022

مشاركة لبنانية وأردنية بمهرجان لندن السينمائي

تعرف على إسم الفيلم الذي يعرض أول أيام مهرجان الجونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

تشكيل اضطراري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بطل النيجر

09:28 م

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

08:45 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements