Advertisements

الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجأة بشأن العودة للمفاوضات النووية مع إيران

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن إيران غير مستعدة للعودة للمفاوضات بشأن برنامجها النووي مع القوي العالمية.
 
وقال المسؤول الأوروبي للصحفيين شريطة عدم الإفصاح عن هويته: "إنهم غير مستعدين بعد للحوار في فيينا"، مضيفا أنه يعتقد بأن طهران "عازمة بالتأكيد على العودة إلى فيينا وعلى إتمام المباحثات".

وزار إنريكي مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يتولى مهمة تنسيق المباحثات، طهران أمس الخميس للاجتماع مع أعضاء من فريق التفاوض الإيراني، بعد أربعة شهور من توقف المباحثات بين إيران والقوى العالمية.

أخبار تهمك

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لتأمين بقاء نجم الفريق بعرض الفئة الأولى

منذ ساعة و 20 دقيقة

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل اضطراري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بطل النيجر

منذ أقل من ساعة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من الأهلي بشأن تجديد عقد موسيماني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مانشستر يونايتد مطلوب في برشلونة

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم؟

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

تشكيل اضطراري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بطل النيجر

09:28 م

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

08:45 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements