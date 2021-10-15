الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجأة بشأن العودة للمفاوضات النووية مع إيران

أعلن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن إيران غير مستعدة للعودة للمفاوضات بشأن برنامجها النووي مع القوي العالمية.

وقال المسؤول الأوروبي للصحفيين شريطة عدم الإفصاح عن هويته: "إنهم غير مستعدين بعد للحوار في فيينا"، مضيفا أنه يعتقد بأن طهران "عازمة بالتأكيد على العودة إلى فيينا وعلى إتمام المباحثات".





وزار إنريكي مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يتولى مهمة تنسيق المباحثات، طهران أمس الخميس للاجتماع مع أعضاء من فريق التفاوض الإيراني، بعد أربعة شهور من توقف المباحثات بين إيران والقوى العالمية.



