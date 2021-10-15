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حسام موافي: 30% من سكان العالم مصابون بارتفاع الضغط

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:14 م
حسام موافي
حسام موافي
داليا الحسين
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ارتفاع الضغط يعتبر مرض شائع وهناك حوالي 25% إلى 30% من سكان العالم مصابون بارتفاع ضغط الدم.

وأضاف خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في إنجلترا يوجد شخص من كل 4 أشخاص يعاني من مرض ارتفاع الضغط، مشيرا إلى أن هناك محافظات مصرية كل 3 مواطنين يسيرون في الشوارع بينهم واحد مصاب بمرض الضغط.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن تشخيص ارتفاع ضغط الدم أمر صعب للغاية والقراءة الواحدة للفحص لا يعتد بها، موضحا أن الضغط النفسي والتوتر قد يترجم في أجهزة التحليل والقياس بارتفاع ضغط الدم لكن في الحقيقة ربما لا يكون الشخص يعاني من مرض ارتفاع الضغط.

وأوضح حسام موافي أنه ينبغي قياس ضغط الدم خلال فترات وأوقات مختلفة للتأكد من إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم من عدمه، أو أن الأمر مجرد ضغوطات نفسية وسيعود مؤشر الضغط لطبيعته بعد زوالها، مضيفا أنه هناك مرضى يرتفع ضغطهم بمجرد رؤية الطبيب كنوع من التوتر لكنهم لا يعانون من مرض الضغط.

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الأبحاث توصلت إلى أن معدل الضغط الطبيعي هو 120 80 لكن المعدل المثالي أقل من ذلك مثل 110 70، مضيفا أن ارتفاع الضغط الذي يصل إلى 140 90 يمكن علاجه.


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