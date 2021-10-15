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حسام موافي: عملية القلب المفتوح "متخوفش منها" ونسبة النجاح 95%

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:15 م
ارشيفيه
ارشيفيه
داليا الحسين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن نسبة نجاح عملية القلب المفتوح تصل إلى 95%، متابعا: "العملية متخوفش".

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عملية القلب المفتوح أصبحت سهلة وهناك أطباء محترفين في عمليات القلب المفتوح في مصر.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن العرق والقيء المصحوب بآلام في الصدر يكون مؤشر حينها إصابة ذلك الشخص بقصور في الشريان التاجي ولكن يجب حينها إجراء الفحوصات الطبية على الشريان التاجي للتأكد من الإصابة.


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