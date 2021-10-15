23 مرشح في انتخابات بني سويف











أختتمت فعاليات اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى أحد الأندية الاقدم بصعيد مصر.



وتقدم حتى الآن 23 مرشحا على مقاعد مجلس الإدارة والتى من المقرر أن يستمر قبول اوراق الترشيح لمدة 6 ايام أخرى وحتى يوم 17 اكتوبر الجارى وذلك بإشراف مراد مرقص رئيس اللجنة وعلى جاد عضو اللجنة.





وتقدم حتى الآن كلا من سامى توفيق لواء سابق شرطة وعضو مجلس النواب حاليا واللواء كمال الدين حسين وعادل الدهشورى بأوراق ترشحهم على منصب الرئيس.





فيما تقدم احمد صلاح رشوان بأوراق ترشحه على منصب نائب الرئيس وتقدم نبيل معارك بأوراق ترشحه على مقعد أمين الصندوق.



وتقدم كلا من الدكتور احمد عبد الله خلف والدكتورة إيمان ابو عوف وتامر حسين ومحسن على ومصطفي محمد عمر ومصطفى عاشور وامير عيسى عبد العظيم ومصطفى شعبان وأشرف حجازى ومحمد عبد اللطيف وأحمد بكرى عابدين والدكتورة هبة عبد العظيم وإبراهيم الشيمى بأوراق ترشحهم على مقاعد فوق السن.



فيما تقدم الثلاثى لطفى ابو زيد وحازم التبينى ومحمد الواضح وأحمد طارق ابو المكارم واحمد رضوان بأوراق ترشحهم على مقاعد تحت السن.







وتجرى الجمعية العمومية العادية لنادى بنى سويف الرياضى يوم 2611 ومن ضمن أعمالها انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 20212025.