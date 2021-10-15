يسرا ترقص مع آسر ياسين على أغنية "3 دقات" بمهرجان الجونة



وظهر في الفيديو كل من الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين، وهما يرقصان على أنغام أغنية "3دقات".



كان قد بدأت أمس الخميس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي، وذلك بعد إصرار من القائمين على المهرجان بإقامته في موعده بالرغم من نشوب حريق في إحدى الأجزاء المجهزة لحفل افتتاح المهرجان.



نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.