غراب: الانتهاء من حفر نفق تحت شريط السكة الحديد في هذا الموعد

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن حجم المشروعات التنموية التي تقوم بها المحافظة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل بمشروعات تنموية بقيمة 16 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة 5 مليارات جنيه.



وقال "غراب" في اتصال هاتفي لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم مساي اليوم الجمعة إن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكل طاقتها بالتوازي في مختلف المشروعات للوصول إلى أعلى معدل تنفيذ.



وأضاف أن نفق عرابي بمدينة الزقازيق الذي يربط الشرق بالغرب بتكلفة تتخطى 150 مليون جنيه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من أعمال النفق تحت شريط السكة الحديد يونيو القادم لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.



وأشار إلى أن المحافظة انتهت من مشروعات بتكلفة 25 مليار جنيه، مستطردًا "هناك بعض المشكلات تواجهنا أثناء التنفيذ من المرور بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد القطارات".



