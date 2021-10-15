ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم؟





قطع منتخب مصر شوطا كبيرا نحو التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه على منتخب ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022





منتخب مصر حقق فوزين متتاليين على منتخب ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ورفع رصيده إلى 7 نقاط ويعتلي صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط قبل مباراتين فقط على نهاية مرحلة المجموعات بالتصفيات.





ويحتل منتخب ليبيا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا ترتيب المجموعة برصيد 3نقاط.





3 نقاط تمنح منتخب مصر بطاقة التأهل للمرحلة الحاسمة





يحتاج منتخب مصر للفوز في احدى مباراتيه المتبقيتين بالتصفيات على أنجولا أو الجابون، والوصول إلى النقطة 13 للتأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بشكل رسمي ودون النظر لباق النتائج في المجموعة.





ويلتقي منتخب مصر مع منتخبي أنجولا والجابون على الترتيب منتصف شهر نوفمبر المقبل، وحال الفوز في الجولة الخامسة يتأهل منتخبنا الوطني بشكل رسمي إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.



