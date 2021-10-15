إبراهيم عيسى: إثيوبيا تنتهج سياسة عدوانية خطيرة ضد مصر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن إثيوبيا جار قديم لمصر ولكنها منافس إقليمي حقيقي الآن، ومنافس أساسي لحركة الطيران في أفريقيا وتستحوذ على 75% من حركة الطيران الأفريقي، موضحا: أن أي جهة في العالم ترغب في الدخول أو الخروج من أفريقيا تكون من خلال إثيوبيا، مؤكدًا أن إثيوبيا منافس أساسي لمصر في رحلات الطيران بأفريقيا.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن إثيوبيا تنتهج سياسية عدائية تجاه مصر مغلفة بابتسامات لطيفة واداعاءات الطيبة فيما يتعلق بسد النهضة.



واكد أن سياسية إثيوبيا في أزمة سد النهضة سياسة عدوان خطيرة تهدد أمن مصر المائي وحق مصر في مياه النيل، متابعًا أن الأمر يستدعي اهتمام الدولة المصرية بإثيوبيا اهتمامًا مضاعفا.