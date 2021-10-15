تشكيل اضطراري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بطل النيجر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على تشكيل فريقه في مباراة الغد أمام مضيفه الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي لقاء الغد وسط عدد من الغيابات في صفوفه أبرزها محمد الشناوي ومحمود متولي ومحمود وحيد وحسين الشحات وصلاح محسن للإصابة، ومحمد أفشة الذي احتفل أمس بحفل زفافه.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني كالتالي :-

حراسة المرمى : علي لطفي

الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية

الهجوم : محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.