بإطلالة رقيقة بشرى تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة



أطلت الفنانة بشرى بفستان أسود طويل لامع رقيق في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي.









وكانت الفنانة بشرى وجهت الشكر لقوات الأمن في البحر الأحمر على جهودها في إخماد الحريق الناشئ في مسرح البلازا مقر افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.





يذكر أنّ الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، بدأت من يوم 14 أكتوبر وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 75 فيلمًا من 44 دولة حول

العالم تقريبًا.





وانتهت مؤخرًا الفنانة بشرى من تصوير فيلم معالي ماما، وكانت أسرة فيلم "معالى ماما" قد أوقفت التصوير فترة طويلة، بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها في العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس.









ويناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.







وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".



يشارك بشرى البطولة محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاورى، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.