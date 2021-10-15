يوفنتوس يرصد التعاقد مع صفقة من الدوري الفرنسي





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد النجوم المميزين في بطولة الدوري الفرنسي.





وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس بدأ يعمل على التعاقد مع الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني نجم موناكو الفرنسي والذي أصبح مؤخراً يلعب في صفوف المنتخب الفرنسي الأول.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس يمتلك خطة جاهزة من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عاماً في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة ولكن سيكون يوفنتوس مهتم بشكل كبير بالتعاقد مع تشواميني المطلوب في في الدوري الإنجليزي كذلك.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تشواميني الذي يربطه عقد مع موناكو حتى صيف 2024 يمتاز بقدرات ممتازة وخاصة السرعة الكبيرة والقوة البدنية.



