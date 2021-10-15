تعرف على تفاصيل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإخطار الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بإقامة مباراة توسكر الكيني المقررة غدا بدوري أبطال إفريقيا بقائمة تضم 20 لاعبا، حيث يشارك 11 لاعبا ويتواجد 9 لاعبين على دكة البدلاء، كما سيتم السماح لكل فريق بإجراء خمسة تغييرات على ثلاثة توقفات، ليس من ضمنها استراحة بين الشوطين.





وكان الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم الجمعة باستاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي استعدادا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها غدا السبت في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.





ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.



