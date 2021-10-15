نجم مانشستر يونايتد مطلوب في برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة مجانية وذلك في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأنه في ظل سعي برشلونة لتعزيز صفوفه بتكلفة صفرية اقتحم الإنجليزي جيسي لينجارد نجم مانشستر يونايتد دائرة اهتمامات النادي الكتالوني لتعزيز هجوم الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يسعى لمواصلة لعقد مثل هذه الصفقات كما فعل مع أجويرو وإريك جارسيا وممفيس ديباي لذلك سيكون لينجارد مناسبًا كصفقة مجانية، حيث ينتهي عقده مع المان يونايتد في 30 يونيو المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن لينجارد فقد مكانه في مانشستر يونايتد وسيكون مستعدا للتغيير والرحيل عن الدوري الإنجليزي الذي لعب فيه طوال مشواره الكروي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن لينجارد نشأ في مانشستر يونايتد ولعب على سبيل الإعارة في كلا من ليستر سيتي وبيرمنجهام وبرايتون وديربي كاونتي وفي الموسم الماضي تمت إعارته إلى وست هام يونايتد، حيث سجل 9 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين في 19 مباراة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لينجارد عاد إلى مانشستر يونايتد في الموسم الحالي وشارك في 6 مباريات وسجل هدفين وصنع هدف آخر وغاب في 4 مباريات.