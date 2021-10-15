إصابة نجم ميلان بفيروس كورونا









أجريت مسحة صباح اليوم الجمعة لفريق ميلان الإيطالي، وذلك استعداداً لمواجهة فريق هيلاس فيرونا، غدا ضمن منافسات الدوري الايطالي.





وجاءت نتيجة المسحة إيجابية للاعب ابراهيم دياز، مما يعني إصابته بفيروس كورونا، وتغيبه عن مواجهة الغد.





وأعلن الروسونيري عن هذا في بيان رسمي من خلال حسابه الرسمي، مؤكداً أن اللاعب بصحة جيدة وتم عزله في منزله حتى يتم شفاءه.





ويذكر أن فريق ميلان على موعد مع هيلاس فيرونا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الكالتشيو الايطالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت مصر.



