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أول تعليق لـ زوجة خالد الصاوي على حالته الصحية: "إصابة مؤلمة"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:49 م
خالد الصاوي وزوجته
خالد الصاوي وزوجته
هدى عبدالرازق
كشفت مي كريم، زوجة الفنان خالد صاوي، تفاصيل الحالة الصحية لزوجها، قائلة: "عنده إصابة خفيفة، وهتعدي"، مشيرة إلى أن خالد الصاوي كان مصابا بالغضروف منذ 7 سنوات وتجددت الإصابة مرة أخرى.

وقالت "كريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إن الفنان خالد الصاوي أصيب أثناء تصوير أحد أعماله الجديدة، وتابع حالته مع عدد من الأطباء في مصر، وأوصوا أن يحصل على راحة تامة لمدة شهر، مع الالتزام بالعلاج.

وأضافت زوجة الفنان خالد صاوي، "هى إصابة مؤلمة ولكنها قابلة للشفاء"، لافتة إلى أن الصاوي سيقدم أعمال فنية في رمضان المقبل، فضلا على أنه كان يصور عمل فني مع الفنان آسر ياسين من تأليف المستشار تركي آل الشيخ.

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