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مفتي الجمهورية: السلف الصالح احتفلوا بالمولد النبوي (فيديو)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 09:50 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
داليا الحسين
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن السلفُ الصالح منذ القرنين الرابع والخامس درجوا على الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السلف الصالح منذ القرنين الرابع والخامس قاموا بإحياء يوم المولد بشتى أنواع الطاعات والقربات، وإشاعة مظاهر الرحمة من الفرح والسرور والإطعام والتهادي فرحا منهم بمولده صلى الله عليه وسلم، ومحبة منهم لما كان يحبه، عرفانا بحسن فضائله وسردا لجميل شمائله وتذكرة بأخلاقه القويمة حتى تتعلق النفوس والعقول بحضرته الشريفة.

وقال مفتي الجمهورية إن نص العلماء على استحباب إظهار السرور والفرح بشتى مظاهره وأساليبه المشروعة في الذكرى العطرة لمولده الشريف صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن مقام النبي كبير يستدعي أن نقف إعزازا وتوقيرا وتبجيلا له صلى الله عليه وسلم.

واستطرد المفتي أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد الرحمة للبشرية جمعاء، حيث ولد صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 من شهر ربيع الأول، وهي الليلة التي استضاء الكون فيها بأنواره الشريفة، وعم النور على كل الأرض واستبشر بمولده الكون.

وأضاف المفتي أن المولد النبوي الشريف يمثل أعظم إطلالة للرحمة الإلهية على الخلق أجمعين، فكانت رحمته صلى الله عليه وسلم دائرتها واسعة شملت العام والخاص والعدوَّ والصديق والمحسن والمسيء على حد سواء.

وطالب مفتي الجمهورية بضرورة التأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتحلي بها، ومنها رحمته، التي شملت أهله وأصحابه والأمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم خير الناس وخيرهم لأمته وخيرهم لأهله، فلم يسبق يوما غضبه رحمته، ولم يكن فاحشا ولا متفحِّشًا، ولا صخَّابًا، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح.


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