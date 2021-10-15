كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال





يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة فريق توسكر الكيني ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





تشكيل الزمالك أمام توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد توسكر الكيني ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثانية من ظهر دصا السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب العاصمة الكينية نيروبي.





من جانبه أعلنت قناة الزمالك نقل حقوق مباراة دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أوروبا بين الزمالك و توسكر الكيني بشكل حصري عبر شاشاتها.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة توسكر الكيني كالآتي:-





حراسة المرمى : محمد أبو جبل.





خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي.





وسط الملعب : طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بنشرقي.





خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.



