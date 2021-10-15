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السيطرة على حريق منزلين بمركزي ببا وإهناسيا في بني سويف

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:04 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حريق بمنزلين بمركزي ببا وإهناسيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي من السيطرة على النيران ومنعت إمتدادها للمنازل المتأخمة، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارين من إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغين بنشوب حريقين، الأول بأحد منازل قرية المنشية القبلية بمركز ببا، والثاني بأحد منازل قرية منشأة البديني بمركز إهناسيا.

وأفادت إدارة الحماية المدنية في الإخطار الأول بأن ورد بلاغًا بنشوب حريق بمنزل "سيد أحمد زناتي" بقرية المنشية القبلية بمركز ببا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي من السيطرة على النيران التي أتت على محتويات المنزل من أثاث ومفروشات، دون وجود أي إصابات، وجار تحديد أسباب الحريق بمعرفة لجنة فنية مختصة.

وجاء فى الإخطار الثاني لإدارة الحماية المدنية، أنه ورد بلاغًا بنشوب حريق بمنزل "ابوالخير سيد عبدالعظيم" بقرية منشأة البديني مركز إهناسيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بنقطة مطافي العواونة، من السيطرة على النيران، بمعاونة الأهالي، قبل إمتدادها للمنازل المتاخمة، دون وقوع إصابات، وتبين من المعاينة الأولية، أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادثين وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعتين وظروفهما وملابساتهما، وتم إخطار التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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بني سويف السيطرة على حريق منزلين الحماية المدنية

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