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مباريات هامة للأسمنت أسيوط والقوصية وناصرالفكرية بالقسم الثالث

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
سالم خليل


تقام مواجهات الاسبوع الثالث المجموعة الثالثة في الثانية والنصف من عصر السبت للموسم الكروي الجديد 2021\2022

حيث يلعب فريق أسمنت أسيوط، مع فريق بني مزار، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب أسمنت أسيوط.

ثم يواجه فريق مركز شباب سمالوط ، فريق ناصر الفكرية، في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.

ويلعب فريق مركز شباب الخارجة مع فريق مركز شباب القوصية، في المباراة التي سيحتضنها ملعب الخارجة.

كما يلتقي فريق القوصية، مع فريق أبوتيج، في المباراه التي سيشهدها ملعب القوصية.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية يوم الاحد القادم، عندما يشهد ملعب مطاي، لقاء يجمع فريق مركز شباب مغاغه مع فريقمركز شباب ناصر ملوي.

والجدير بالذكر أن فريق مركز شباب القيس باي في هذه الجوله

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