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طنطا يستضيف الحامول وسمنود يحل ضيفا على بسيون

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
تامر السعدني


تنطلق في الثانية والنصف عصر السبت مواجهات الأسبوع الثالث لدوري القسم الثالث (المجموعة التاسعة) .

حيث يستضيف طنطا "المتصدر" نظيره الحامول بملعب طنطا في مواجهة يسعى فيها أبناء "السيد البدوي" تحقيق الانتصار الثالث والمحافظة على صدارة المجموعة بعد تحقيق الانتصار في الجولة الثانية على سخا "2-1"

وفي ثاني المواجهات يستضيف مركز شباب محلة حسن صاحب "المركز التاسع" برصيد "نقطتي" نظيره سبورتنج كاسل متذيل جدول الترتيب "بلا رصيد من النقاط" في مواجهة يسعى فيها الفريقان لتحقيق اول انتصار .

وفي مواجهة متكافئة يسعى سمنود "الوصيف" برصيد (6) نقاط مواصلة انتصارته والمنافسة على صدارة المجموعة حينما يحل ضيفا على اتحاد بسيون صاحب المزكز الخامس برصيد "3" نقاط '

ويستضيف سيدي غازي صاحب المركز الثالث عشر برصيد "نقطة واحدة" نظيره سيدي سالم صاحب المركز الرابع برصيد "4 " نقاط'

ويحل مالية كفرالزيات صاحب المركز الثالث برصيد "4" نقاط ضيفا ثقيلا على دسوق صاحب المركز الخامس برصيد "3" نقاط في مواجهة من العيار الثقيل .
ويلاقي عثماثون طنطا صاحب المركز الحادي عشر برصيد "نقطة واحدة" نظيره سخا صاحب المركز السادس برصيد "3" نقاط باستاد طنطا في مباراة يسعى أصحاب الأرض تحقيق الفوز الاول والابتعاد عن مؤخرة جدول الترتيب فيما يسعى سخا تحقيق الانتصار الثاني واستمرار التواجد في المنطقة الدافئة

وتختتم مباريات الجولة بلقاء سيجمع بيلا صاحب المركز الثاني عشر برصيد "نقطة واحدة" مع نادي بلطيم صاحب المركز السابع برصيد "3" نقلط في مواجهة متكافئة

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