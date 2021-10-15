عاجل.. وائل كفوري يتعرض لحادث مروع



وفي نفس السياق علق الإعلامي نيشان على هذا الحادث، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سلامة قلبك حبيب القلب!.



تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع، وذلك وفق ما نقل موقع lebanon24 اللبنانيوتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة سيارة وائل كفوري بعد الحادث، وقد ظهرت وهي بها كسور كبيرة.