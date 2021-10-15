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بعد التطورات بملف سد النهضة.. عمرو أديب: "ده موضوع حياتنا"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:22 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن ملف سد النهضة شهد تطورين هامين، وهما أن الخارجية الإثيوبية أعلنت أنهم جاهزين للتفاوض، كما أن وزارة الخارجية السودانية صرحت أن إثيوبيا تستعد للملء الثالث.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الحكومة الإثيوبية في مفاوضات متقدمة لشراء الطائرة المسيرة من تركيا، مضيفا: "سد النهضة موضوع حياتنا لتعلقه بالماء"، لافتا إلى أن السلطات السودانية أبدت انزعاجها لبداية إثيوبيا ملء الحائط الثالث.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن إثيوبيا تطمح أن تصل بحجم الملء لما تخطط له، خاصة وأنها لم تصل لما أعلنت عنه خلال الملء الأول والثاني.

والجدير بالذكر، أن المطران جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، قال إن المياه والشمس ليست ملك خاص لأي أمة، لافتَا إلى أن إثيوبيا من حقها الاستفادة من نهر النيل، ولكن ليس على حساب أي دولة أخرى.

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