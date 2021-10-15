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نقابة الموسيقيين تشطب عصام صاصا من الغناء نهائيا (فيديو)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:25 م
عصام صاصا
عصام صاصا
شيماء حسن
كشف الموسيقار محمد أبو زيد، وكيل أول نقابة الموسيقيين، عن القرارات التي اتخذتها النقابة بوقف مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد تطاوله على جمهوره في أحد حفلاته التي انقلبت إلى حرب شوارع.

وقال "أبو زيد" في اتصال هاتفي لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم اليوم السبت إن عصام صاصا لم يحصل على تصريح بالغناء، إنما تصريح كـ"دي جي" فقط، ولكنهم تفاجئوا بأنه يغني دون تصريح.

وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع المسؤولين عن حفل صاصا المقبل وتم إيقافه بالفعل، موضحًا أن النقابة أصدرت قرارا بوقف عصام صاصا ومنعه من الغناء نهائيا على غرار ما حدث مع حسن شاكوش، وفي حال التعامل معه في حفلات دون إذن النقابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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