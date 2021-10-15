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تعرف على غيابات الأهلي أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:29 م
الاهلي
الاهلي
بسمة الجاويش

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا السبت مع الحرس الوطني النيجيري في ذهاب الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، ويغيب عن قائمة الأهلي عدد من اللاعبين الهامين لنتعرف عليهم وعلى أسباب غيابهم.

 

غيابات الأهلي :

 

- غياب الشناوي :

يغيب محمد الشناوي حارس مرمى النادي عن مباراة الغد بسبب تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني بمباراة مصر وليبيا الأخيرة، حيث تعرض لإصابة بالعضلة الخلفية أجبرته على مغادرة اللقاء مبكرًا.

 

- غياب أفشة :

يغيب اللاعب محمد مجدي أفشة أيضًا عن المباراة، حيث أن عقد قرانه كان بالأمس.

 

- غياب الشحات :

يغيب اللاعب حسين الشحات عن المباراة بسبب عدم جاهزيته الكاملة للمشاركة وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الضامة.

 

- غياب صلاح محسن :

يغيب المهاجم صلاح محسن بسبب تعرضه للإصابة بكدمة أثناء التمرين بالأسبوع الماضي.

 

- غياب محمود وحيد :

يغيب اللاعب محمود وحيد بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي بالركبة.

 

- غياب محمود متولي :

يغيب اللاعب محمود متولي بسبب أنه يعاني من اَلام بأوتار الركبة.

 

- غياب اللاعبين الجدد :

يغيب جميع اللاعبين الجدد الذين تم ضمهم من قبل النادي هذا الصيف، حيث يغيب اللاعب عمار حمدي، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، لويس ميكسوني، بيرسي تاو، وحسام حسن، وذلك بسبب أنهم غير مسجلين بالقائمة الأفريقية ومن المقرر أن يتم فتح باب القيد بشهر يناير القادم.

الكلمات المفتاحية

محمد مجدي آفشة رياضة الاهلي أخبار الأهلي

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