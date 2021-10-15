وزير الإعلام اليمنى يحذر: مليشيات الحوثي ترتكب جرائم إبادة جماعية

قال معمر الإريانى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، إن ميليشيا الحوثى تواصل التنكيل بأهالى مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، وقصف النساء والأطفال فى المنازل بالصواريخ البالستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة، فى جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وسط صمت دولى وأممى غير مفهوم ولا مبرر.





وطالب الإريانى، اليوم الجمعة، المجتمع الدولى بالضغط على ميليشيا الحوثى الإرهابية لوقف قتلها الممنهج والمتعمد للمدنيين، وإدراجها وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.





وحذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثى بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض المليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيين فى استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.



