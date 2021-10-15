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الباز: استضافة بطولة العالم للرماية يعكس قدرة مصر على التنظيم والأمن

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:38 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
علق الإعلامي محمد الباز، على استضافة مصر لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، خلال الفترة من 11إلى 18 أكتوبر الجاري، والمقامة على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا إن هذه الاستضافة تعكس قدرة مصر على التنظيم والأمن.

وقال "الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" اليوم الجمعة، إن مصر الآن تمتلك مدينة دولية للألعاب الأولمبية، وأصبحت من الممكن أن نراها تستضيف دورة الألعاب الأولمبية في السنوات المقبلة.

وأضاف: "في حاجات بتتحقق على الأرض وللحقيقية هذا النظام ليس نظام الشعارت الفارغة والتصريحات المحلية، لكن في حاجات بتتقال وتتنفذ على الأرض، وصحيح عندنا أزمات في ملفات كتير لكن على الأقل احنا ماشيين بخطى ثابتة في الإنجاز".

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مصر تستضيف بطولة العالم للرماية محمد الباز بطولة العالم للرماية

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