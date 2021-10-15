الترسانة يخسر من زد في موقعة درامية بالقسم الثاني

حراسة المرمي مؤمن جابر خط الدفاع : أحمد علي- محمد شيكا - إحمد العش - محمد سعيد . خط الوسط : الصاوي مصطفي - محمود توبه - مروان شاهين . خط الهجوم : إيهاب فؤاد - ماندوجا - محمد ناجح .



بينما فريق زد اف سي بدأ بتشكيل مكون من حراسة المرمي محمد سيد علي، وكريم يكن، فهد ابو الفتوح، علي جمال، محمد اشرف، فتحي مبروك، احمد الصعيدي ومحمد حمدي، كامل أحمد، مصطفي محمد.



والبدلاء عبدالعال محمود، عبد الله السنجهاوي، يوسف علي، محمد علي عطيه، عمر محمد، الحبيب احمد حسن، انيكولا.



‎وأدار اللقاء الحكم محمود ناجي وعاونه كلًا من أحمد حسام طه وسيد نافع وايهاب احمد، ومراقب المباراه جمال سالم



وبهذه النتيجه يتجمد رصيد الترسانه عند 3 نقاط، بينما زد اف سي يصل للنقطه التاسعه.



على جانب خر أكد النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة أنه سوف يتقدم بمذكره رسميه ضد محمود ناجي حكم لقاء فريقة مع نادي زد اف سي والذي لم يحتسب ضربة جزاء لصالح الترسانه في الدقائق الاخيره من اللقاء هذا بجانب احتسابه فقط ٥ دقائق بدل من الضائع رغم ان الوقت الضائع اكثر من ذلك حسب ماقاله رئيس نادي الترسانه.



حقق فريق نادي زد فوزا مثيرا خارج ملعبه على حساب فريق الترسانة بهدف دون مقابل في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني.وكان الترسانة قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: