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الأهلي يرتدي القميص الأحمر والشورت الأسود أمام الحرس الوطني بالنيجر

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  والحرس الوطني، في مستهل مشوار الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم،  في الثامنة من مساء اليوم الجمعة في مبنى اتحاد الكرة بالنيجر، والملاصق لفندق إقامة الأهلي بالعاصمة نيامي، في حضور مسئولي الفريقين ومنسق المباراة والمسئولين الأمني والطبي، وذلك للتأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

 

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر بالكامل.

 

في حين يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم البنفسجي.

 

كما تم الاتفاق على حضور الفريقين لملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف الساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية أثناء وبعد المباراة.

 

وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي في النيجر، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، وعمرو محب المترجم.

 

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس الخميس إلى العاصمة نيامي؛ استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني التي تنطلق غدًا السبت في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

وخاض الأهلي مرانه الوحيد في النيجر مساء اليوم على ملعب المباراة، واشتمل المران على جانب بدني لمدة ربع ساعة، ثم خاض الفريق بعده تقسيمة قوية في نصف الملعب شهدت العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.

 

يذكر أن بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية ظهر اليوم الجمعة في فندق الإقامة بالنيجر؛ استعدادًا لخوض المباراة.

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