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أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، حقيقة استعداد أثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة، قائلا إن صور الأقمار الصناعية أثبتت أن المياه مازالت تفيض من أعلى جسم السد، ومن ثم لا يمكن عمل أي أعمال انشائية أعلى جسم السد حاليا.

وقال "شراقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أثيوبيا حتى تبدأ اجراءات الملء الثالث يجب أن تمر المياه من أعلى جسم السد إما من البوابات لتشغيل التوربنين أو من البوابتين اللاتي تم فتحهما خلال إبريل الماضي.

وأضاف أن أثيوبيا تحتاج لتجفيف الممر الأوسط حتى يتمكن من وضع الخرسانة، متوقعا أن وضع الخرسانة لن يكن قبل فبراير القادم، مؤكدا أن أعمال الخرسانة للملء الثالث لم تبدأ حتى الآن، لافتًا إلى أن أثيوبيا تمكنت من تخزين 8 مليار متر مكعب من المياه، منوها بأن توليد أثيوبيا للكهرباء يعني تمرير المياه لمصر، وهذه الخطوة تبدو أنها في صالح مصر والسودان ولكنها تظل عمل أحادي من جانب أثيوبيا.

وتابع أن أثيوبيا إذا تمكنت من تشغيل التوربينين ستكون كفاءتهما أقل من 30%، معلقا: "احتمال ميشتغلوش ولو استغلوا هيشتغل واحد بس"، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "يوم بعد يوم بنكتشف انه مشروع عبثي".

واستطرد، "سد النهضة سد خراب على أثيوبيا لأن توليد الكهرباء سيكون محدود، وستصدر للخارج"، لافتا إلى أن أثيوبيا تحتاج إلى 5 سدود مثل سد النهضة لتتمكن من توفير الكهرباء لكل الأثيوبيين.

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سد النهضة بوابة الفجر الفجر

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