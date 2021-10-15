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تصريح هام من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات (فيديو)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:04 م
هاني شاكر
هاني شاكر
شيماء حسن
قال الإعلامي محمد موسى، إن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تواصل معه بشأن موقف النقابة من مطربي المهرجانات، أكد فيه أن النقابة لن تسمح بإقامة حفلات لهم مرة أخرى.

ووجه موسى التحية لنقابة الموسيقيين بعد قرارها بوقف عصام صاصا ومنع إقامة حفلته المقبلة وذلك بعد تطاوله على الجمهور وتحول الحفل إلى خناقة شوارع.

وأضاف أن النقابة تتعامل بجدية مع مؤدي المهرجانات وحفلاتهم، وهو ما يعد دفاعا عن القوى الناعمة المصرية، وحمايتها من تجريفها من قبل مجموعة ليس لها علاقة بالفن من قريب أو بعيد بمهنة الغناء.

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر مطربي الهرجانات عصام صاصا

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