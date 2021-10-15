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بيبو يضم 20 لاعبًا لمواجهة البدارى

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
لمياء عاطف


استقر احمد مصطفى بيبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اسوان علي ضم 20 لاعباً لمواجهة فريق البدارى المحدد إقامتها اليوم السبت الساعة الثانيه والنصف عصرا بداخل ستاد اسوان ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالقسم الثاني .

وقد ضمت القائمة كل من :

طلعت الجبلاوي . اسلام سليمان . محمد العشري . محمود صلاح . عبد الرحمن عبد النبي . أحمد دحروج . الحسيني سمير

وأحمد بليه . مصطفى طياره . هيثم مصطفي . عبد الله هنطش . مراد رجب . اسلام علي . محمد جوده . اسلام عبد الراضي . عمرو رضا . أحمد سقراط . محمد جدو. مصطفى كشري. زياد علي .

يذكر أن الفريق الاسواني خاص لقاءين نتيجة اللقاء الأول انتهت بفوز الفريق الاسواني بنتيجة 1/2 أمام سوهاج اما عن نتيجة اللقاء الثاني انتهت بالهزيمة أمام فريق المنيا بثلاثة أهداف.

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