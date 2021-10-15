تفاصيل مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بالدقهلية

شهد طريق المنصورة ــ ميت غمر، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث أمام قاعة أفراح على طريق ميت غمر المنصورة في محافظة الدقهلية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجده تفيد بانقلاب سيارة في الرياح التوفيقي، وكان يستقلها ٧ أفراد.



على الفور نجح رجال الأمن والأهالي في استخراج جميع المصابين، ونقلهم لمستشفي ميت غمر العام لتلقي العلاج وعمل اللازم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.