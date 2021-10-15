غياباب بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة المارد الأحمر برئاسة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، إلى النيجر مساء أمس الخميس على متن طائرة خاصة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويواجه الأهلي غيابات متعددة في صفوفه، حيث يغيب عنه الصفقات الجديدة التي أبرمها بالصيف المنتهي، لعدم القيد الإفريقي قبل شهر يناير المقبل.

كما يغيب الثلاثي حسين الشحات وصلاح محسن ومحمد الشناوي، بسبب الإصابات التي ضربتهم بالفترة الأخيرة، وقبل السفر إلى النيجر.

فيما تخلف محمد مجدي قفشة لاعب الفريق، عن السفر مع الفريق بسبب حفل زفافه وحصوله على إذن من الجهاز الفني، بالغياب.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني بطل النيجر، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال الإفريقي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف، علي معلول، ياسر إبراهيم، بدر بانون.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، محمود كهربا، عمرو السولية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد شريف