متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات

قام الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، يرافقه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية على نقاط الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة لضيوف مهرجان الجونة السينمائي.



شملت الجولة تفقد العيادات المتنقلة ونقاط تمركز سيارات الإسعاف، ومواقع تواجد فرق تسجيل الراغبين في الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، ومعمل تحليل الPCR وال Rapid tests، وأكشاك توزيع المطهرات والكمامات، وفرق التواصل المجتمعي التي تقوم بتوعية الحضور بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا.



استمع «مجاهد» إلى وصف تفصيلي من القائمين على تقديم خدمات صحة المرأة في العيادة المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، حيث أوضحت مشرفة العيادة أنهم يبدأون بتسجيل بيانات السن وعدد مرات الحمل والرضاعة، مع قياس ضغط الدم والسكر والوزن والطول، ثم يتم التعريف بطريقة الفحص الذاتي وموعده، وكيفية اكتشاف أي تغييرات في الحجم ولون الجلد والشكل العام، وبناء عليه يتم تحديد نوع الفحص التالي سواء بالأشعة التليفزيونية أو باستخدام الماموجرام، ثم يتم اتخاذ القرار بسحب عينة وإرسالها للمعمل الباثولوجي، ويتم إبلاغ السيدة بنتيجة التحليل هاتفيا وتوجيهها إلى المستشفى المخصص للعلاج بالمجان.



كما تفقد «مجاهد» العيادات المتنقلة، وتابع تقديم الخدمات المترددين، وتأكد من توفر أدوية الضغط، والسكر، والمسكنات الموضعية والأقراص، وبخاخات للحساسية والمضادات حيوية، وقطرات العين المختلفة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن معمل تحليل الPCR، التابع للوزارة في الجونة، قام بسحب 62 عينة، كما تم تسجيل بيانات وتطعيم 182 باللقاحات المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن العيادات المتنقلة قدمت خدماتها ل 245 من للضيوف والعمال والقائمين على المهرجان، فيما قدمت فرق التواصل المجتمعي خدمات التوعية ووزعت المطهرات والكمامات على 1200 من المتواجدين في الجونة.



وأكد «مجاهد» التزام وزارة الصحة والسكان، بالتأمين الطبي لأي تجمعات تحدث داخل مصر، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى حرص الوزارة على خروج مهرجان الجونة السينمائي في أفضل صورة، لكونه واجهة لمصر أمام العالم.