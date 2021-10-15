Advertisements

متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:08 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
منى صموئيل
قام الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، يرافقه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية على نقاط الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة لضيوف مهرجان الجونة السينمائي.

شملت الجولة تفقد العيادات المتنقلة ونقاط تمركز سيارات الإسعاف، ومواقع تواجد فرق تسجيل الراغبين في الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، ومعمل تحليل الPCR وال Rapid tests، وأكشاك توزيع المطهرات والكمامات، وفرق التواصل المجتمعي التي تقوم بتوعية الحضور بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا.

استمع «مجاهد» إلى وصف تفصيلي من القائمين على تقديم خدمات صحة المرأة في العيادة المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، حيث أوضحت مشرفة العيادة أنهم يبدأون بتسجيل بيانات السن وعدد مرات الحمل والرضاعة، مع قياس ضغط الدم والسكر والوزن والطول، ثم يتم التعريف بطريقة الفحص الذاتي وموعده، وكيفية اكتشاف أي تغييرات في الحجم ولون الجلد والشكل العام، وبناء عليه يتم تحديد نوع الفحص التالي سواء بالأشعة التليفزيونية أو باستخدام الماموجرام، ثم يتم اتخاذ القرار بسحب عينة وإرسالها للمعمل الباثولوجي، ويتم إبلاغ السيدة بنتيجة التحليل هاتفيا وتوجيهها إلى المستشفى المخصص للعلاج بالمجان.

كما تفقد «مجاهد» العيادات المتنقلة، وتابع تقديم الخدمات المترددين، وتأكد من توفر أدوية الضغط، والسكر، والمسكنات الموضعية والأقراص، وبخاخات للحساسية والمضادات حيوية، وقطرات العين المختلفة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن معمل تحليل الPCR، التابع للوزارة في الجونة، قام بسحب 62 عينة، كما تم تسجيل بيانات وتطعيم 182 باللقاحات المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن العيادات المتنقلة قدمت خدماتها ل 245 من للضيوف والعمال والقائمين على المهرجان، فيما قدمت فرق التواصل المجتمعي خدمات التوعية ووزعت المطهرات والكمامات على 1200 من المتواجدين في الجونة.

وأكد «مجاهد» التزام وزارة الصحة والسكان، بالتأمين الطبي لأي تجمعات تحدث داخل مصر، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى حرص الوزارة على خروج مهرجان الجونة السينمائي في أفضل صورة، لكونه واجهة لمصر أمام العالم.
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات
متحدث "الصحة" من الجونة: الوزارة ملتزمة بتأمين أي تجمعات

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مهرجان الجونة خالد مجاهد جونة الجونه السينمائي

أخبار تهمك

مصرع رضيعة سقطت من الطابق الخامس في ظروف غامضة بعين شمس

منذ نصف ساعة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل اضطراري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بطل النيجر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لتأمين بقاء نجم الفريق بعرض الفئة الأولى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يوم

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

منذ ثلث ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تعرف على خط هجوم الأهلي المنتظر لمواجهة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعات

غياباب بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة": مسح 70 ألف مواطن في حملة "فيروس C"

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

مصر تحارب كورونا.. تعقيم فنادق خليج مكادي بالغردقة (صور وفيديو)

"الإنتاج الحربي": المطهرات متوفرة بمنافذنا بجميع محافظات الجمهورية

نقيب صيادلة الإسكندرية: مستمرون في آداء واجبنا رغم مخاطر عدوى كورونا

أستاذ فيروسات: المصاب بالكورونا الذي لا تظهر عليه الأعراض أكثر عدوى

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

تعرف على خط هجوم الأهلي المنتظر لمواجهة الحرس الوطني

11:01 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

10:01 م

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements