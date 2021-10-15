"صحة القاهرة" تنظم حملة للتبرع بالدم في نادي الطيران

نظمت إدارة بنوك الدم بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، اليوم الموافق ١٥ أكتوبر بنادي الطيران، حملة للتبرع بالدم وذلك بالتنسيق مع نوادي الروتاري، وانطلقت الحملة من الساعة الواحدة ظهرا، وتستمر حتى مساء اليوم.



قالت الدكتورة شيرلي ايليا مدير ادارة بنوك الدم بالمديرية، ان الحملو تتكون من أربعة فرق طبية، ٥ اطباء وعدد ٨ تمريض مدرب ومجهز على أعلى مستوى لاستقبال المتبرعين.



وأضافت مدير بنوك الدم بالمديرية أن الحملة توجهت للموقع باربعة سيارات اسعاف مساهمة من هيئة الاسعاف المصرية يتم خلالها، فحص شامل للمتقدم للتبرع، من قياس ضغط الدم، والأنيميا.



تابعت إيليا، أن الحملة شهدت إقبالا رائعا من الجمهور وزوار النادي، ويتم ذلك بمعدات وأدوات على درجة عالية من التعقيم.



قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية، والذي يقوم بالإشراف على الحملة ومتابعتها، إن المديرية تعمل على تطوير إدارة بنوك الدم بمديرية صحة القاهرة.



قال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة إن تلك الحملة برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتطوير بنوك الدم بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.