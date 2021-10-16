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نقل وائل كفوري ودوللي شاهين للمستشفى

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
دوللي شاهين و وائل كفوري
دوللي شاهين و وائل كفوري
يارا عادل
أصيبت النجمة اللبنانية دوللي شاهين، بكدمات متفرقة في أنحاء جسدها، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات اللبنانية لتلقي العلاج اللازم، أثر تعدي مجموعة من الأشخاص المجهولين عليها.


وتدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لها من داخل المستشفى، وظهرت النجمة بحالة نفسية وجسدية سيئة للغاية.

ومن جانبه صرح عصام ميلاد نصر الله، المستشار الإعلامي للفنانة دوللي شاهين، إلى أن النجمة لم تستطع التحدث حاليًا وأن تدلي بشهادتها عن الأشخاص الذين تعدوا عليها بالضرب المبرح.

وأكد عصام ميلاد الدين، أن النجمة دوللي شاهين غادرت المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية عقب تحسن حالتها الصحية وتلاقيها العلاج اللازم .

وعقب ساعات قليلة، أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية عن تعرض النجم وائل كفوري، لحادث سير مروع على أحدى الطرق السريعة بلبنان، بالقرب من جبيل اللبنانية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم والإطمئنان على صحته.

وظهرت سيارة وائل كفوري، مهمشة للغاية أثر هذا الحادث، كما أصيب النجم بجروح خطيرة بجسده حسبما نشرت عدد من المواقع اللبنانية.

ويذكر أن آخر أعمال وائل كفوري، أغنية "البنت القوية" والتي حققت نجاح كبير وتخطت ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات سليم عساف، وألحان وتوزيع عمر الصباغ.



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