أفضل أداء للأسهم الأوروبية في 7 أشهر .. و "اليابانية" تحقق أول مكاسبها منذ 4 أسابيع

















سجلت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، أفضل أداء أسبوعي لها في سبعة أشهر، حيث ساعدت تقارير الأرباح القوية على تهدئة المخاوفمن ارتفاع التضخم.





وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة، ليغلق عند أعلى مستوى في شهر، وينهي الأسبوع على مكاسب 2.6 في المائة مدعومابتحسن كبير في إقدام المستثمرين على المخاطرة في الجلستين الماضيتين.





وكانت البنوك أكبر الرابحين على المؤشر، إذ قفز مؤشرها 1.8 في المائة بعد نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات من أكبر بنوك وول ستريت.





وعوضت البنوك الأوروبية جميع خسائرها، التي تكبدتها أثناء الجائحة ليجري تداولها أمس، عند مستويات ما قبل الجائحة، في حين قفزتالبنوك الأمريكية إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.

وارتفعت أسهم قطاعات التجزئة والنفط والغاز والسفر بين 1.6 في المائة و2 في المائة.





وتراجعت أسهم ريو تينتو المدرجة في بريطانيا 1.4 في المائة بعد أن خفضت شركة التعدين الأسترالية توقعاتها لشحنات خام الحديد لعام2021 بسبب ضغوط سوق العمل، في حين تراجعت أسهم شركة البرمجيات المصرفية السويسرية تيمينوس 13.7 في المائة بعد صدورنتائجها.





وصعد سهم دار هوجو بوس الألمانية للأزياء بنسبة 1 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للعام الحالي بعد انتعاش أرباح الربع الثالث علىخلفية طلب قوي في أوروبا والأمريكتين.





وارتفعت أسهم شركة خدمات الحوسبة السحابية الفرنسية أو.في.إتش كلاود 8.7 في المائة في أول ظهور لها في سوق الأسهم في باريس.





إلى ذلك، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتس 100" أمس على ارتفاع 0.37 في المائة.





وسجل المؤشر، الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 26.32 نقطة، ليصل إلى 7234.03 نقطة.





وفي السوق اليابانية، قفز مؤشر نيكي القياسي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين أمس، وحقق أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعةأسابيع بعد أن عززت مكاسب ليلية في "وول ستريت" شركات التكنولوجيا العملاقة قبل إعلان نتائج أرباحها.





وارتفع مؤشر نيكي 1.81 في المائة، ليغلق عند 29068.62 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86 في المائة إلى 2023.93 نقطة.





وصعد مؤشر نيكي 3.64 في المائة هذا الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر توبكس 3.16 في المائة بعد خسائر دامت ثلاثة أسابيع.





وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية "المكاسب الكبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا منحت السوقدفعة كبيرة".





من المتوقع أيضا أن ترفع كثير من الشركات اليابانية توقعاتها لهذا العام، سيكون ذلك بمنزلة دفعة للسوق.





وأسهمت شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صنع الرقائق بالنصيب الأكبر في مكاسب نيكي، إذ ارتفعت 2.97 في المائة. وقفز سهم فانوكالمصنعة للروبوتات 5.61 في المائة.





ودفعت شركة كينس لصناعة أجهزة الاستشعار الإلكترونية وسوني جروب للصوتيات والألعاب مؤشر توبكس للصعود بعدما ارتفعت أسهمهما3.66 في المائة و2.67 في المائة على التوالي.





إلى ذلك، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 0.92 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى2110.5 نقطة. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.3 مليون دينار أردني مقارنة بـ5.8 مليوندينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 24.5 في المائة.





فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 36.3 مليون دينار أردني، مقارنة بـ29.1 مليون دينار للأسبوع السابق.





أما عدد الأسهم المتداولة، التي سجلتها البورصة خلال نهاية الأسبوع فبلغت 25.5 مليون سهم، نفذت من خلال 16305 صفقات.





من جهة أخرى، أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات أمس على ارتفاع 1.1في المائة أي ما يعادل487 نقطة، وأقفل عند مستوى 44821 نقطة.





وبلغ حجم الأسهم المتداولة 152.006.734 سهما، وتم التداول على أسهم 375 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 237 شركة، وتراجعت قيمةأسهم 123 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.