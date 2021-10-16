سالم أبوعاصي يكشف حكم الشرع في 3 قضايا مثيرة للجدل (فيديو)

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إن تحديد النسل جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا الاتفاق على عدم الإنجاب، لكن لا يمكن إصدار رأي عام لأنه يتعطل ما خلق الكون من أجله.





وأضاف "أبوعاصي" في حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز، مشيرًا إلى أنه لن يتجدد الخطاب الديني حتى يتم تحديد المفاهيم المختلطة عند الناس، موضحًا أن القرآن الكريم تجد أحكامه عامة ومرنة تختلف تفسيراته حسب الزمان والمكان.





وأكد أن الكتب مليئة بالآراء والأفكار الشاذة التي لا تتماشى مع المنطق والعقل، مستطردًا "في المسائل الفقهية نادرًا ما تجد رأيًا واحدًا فلابد أن تفتي بما يغلب المصلحة وفقًا للزمان والمكان والحالة"، مشيرًا إلى أن الأحكام الاجتهادية تتغير بأحوال الزمان والمكان والأشخاص، متابعًا "فوائد البنوك عبر السنوات الماضية كانت قولا واحدا حرام، والتأمين قولا واحدا حرام، وتحديد النسل كذلك".



