مصرع رضيعة سقطت من الطابق الخامس في ظروف غامضة بعين شمس

لقيت طفلة رضيعة مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس في ظروف غامضة بمنطقة عين شمس.



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا مفاداه سقوط طفلة رضيعة من شرفة مسكنها وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على جثة الطفلة وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.