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عمرو محمود ياسين يروج للجزء الرابع من "نصيبي وقسمتك"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:16 ص
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
رضوى خالد


روج عمرو محمود ياسين الجزء الرابع من مسلسل " نصيبي وقسمتك" عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "قبل أعوام بدأنا رحلة جميلة انا والمنتج المحترم احمد عبد العاطي(شركة آرت ميكرز) وقدمنا اولى مواسم مسلسل نصيبي وقسمتك للمرة الأولى".


وأضاف: " ثم عدنا وكررنا التجربة مرة ثم مرة وتكرر النجاح بحمد لله في كل مرة.. ودائما كنا نتلقى أراء شديدة الإيجابية عن المسلسل بكل أجزائه ومطالبات دائمة بتقديم موسم جديد.. وهو الأمر الذي شجعنا لتكرار التجربة مجددا..
قريبا نصيبي وقسمتك ٤... ونتمنى من الله التوفيق ".



ويذكر أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي كتبه عمرو محمود ياسين وقامت ببطولته ياسمين عبدالعزيز تدور احداثه حول اجبار والد غزل على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.



المسلسل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، ايمان السيد، عايدة رياض، هبه الإتربي، بسنت النبراوي، احمد سعيد عبدالغني ومن تأليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكري.

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نصيبي مسلسل قسمتك عمرو محمود ياسين عايده رياض

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