وزيرة الصناعة: تكليفات رئاسية بتسويق منتجات الحرف اليدوية عالميا

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدعم إنتاج وتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية فى المواقع العالمية مع تيسير اجراءات التمويل للحرفيين





وقالت نيفين جامع، خلال تصريحات خاصه لبرنامج "الجدعان"، المذاع على فضائية القاهرة والناس 2، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة دعم انتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية على المواقع الأليكترونية العالمية مصل موقع آمازون، بجانب اشراكهم فى المعرض الدولية، وتوفير الخامات بأسعار ميسرة مع دعم وتبسيط اجراءات حصول الحرفيين على التمويل من البنوك، لمساندتهم فى تصنيع منتجاتهم المميزة من الحرف اليدوية والتراثية.





وأشارت إلى أن الرئيس حرص خلال افتتاحه معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، فى دورته الثالثة على الاستماع بنفسه لمطالب الحرفيين والمبدعين ووعد بحلها جميعا وتوفير خامات التصنيع وحولهم على التمويل بأسرع وقت ممكن.

