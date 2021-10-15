عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن برشلونة الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأشارت شبكة ESPN العالمية إلى أن سترلينج كان قد فتح الباب أمام الرحيل عن مانشستر سيتي من أجل خوض تجربة جديدة وذلك في تصريحات صحفية سابقة.





وأكدت الشبكة العالمية أن ستيرلينج اتخذ قرر أن يكون مستقبله في مكان آخر فسيكون برشلونة مهتم بوضعه وسيحاول جلبه إلى قلعة الكامب نو.





وأفادت الشبكة العالمية بأن سترلينج لم يعد بنفس الأهمية مع السيتيزنز في الأشهر الأخيرة على عكس ما تعود عليه طوال المواسم الماضية.



