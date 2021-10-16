عمرو أديب لمهاجمي مهرجان "الجونة": "بستغرب منهم" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يرى أحد ليس مهتما بمهرجان الجونة، على الرغم أن هناك من يهاجموا المهرجان ويصفونه بـ "الأمر التافه"، معلقا: "مين اللي اتفرج عليه وعمل الاستفتاء على أحلى فستان.. بستغرب من التناقض".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك متابعة غير طبيعية للمهرجان وكل المواقع الصحفية اهتمت بتغطية المهرجان وأحداثه وضيوفه، مضيفا: "في ناس بتقول مبنهتمش بالكلام ده، وكلمونا إزاي نطلع جيل من المبرمجين، ونيجي نكلمهم إزاي يطلعوا جيل من المبرمجين الاقي 2 قرأوا الموضوع فقط".



