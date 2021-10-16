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قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
الأهلي
الأهلي
علي خلاف
يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نقل مواجهة الأهلي عبر قناة النادي

و\شف مسؤولو قناة النادي الأهلي بشكل رسمي عن نقل مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأحمر أمام الحرس الوطني بطل النيجر على قناة النادي في إطار ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

من جانبه قال أسامة حسني مقدم برنامج الأشبال: "إن قناة الأهلى سوف تقوم بإذاعة مواجهة الفريق الأول أمام الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا".

من جانبه تُقام مباراة الأهلي ضد بطل النيجر ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء غدَا السبت.

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