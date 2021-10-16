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الكهرباء يكشف تفاصيل إطلاق خدمة جديدة لمتابعة الاستهلاك وسداد الفواتير (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تتجه حاليًا إلى تطوير الآليات الحديثة بالنسبة للعدادات، مشيرًا إلى أن العدادات الذكية أصبحت بديلة للعدادات التقليدية التي تتطلب قارئ لقراءة العداد تم تطويره.

وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج"حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أنه بعدما أصبحت عدادات مسبوقة الدفع أصبح هناك عدادات ذكية ومراكز جمع بيانات وبرامج سي اس اس وبرامج لتقييم الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم تركيب 230 ألف عداد ذكي على مستوى 6 شركات توزيع في بعض المناطق لتجربتها من أجل تقييمها قبل التوسع في تطبيقها باعتبارها خطوة في سبيل ميكنة كل خدمات الوزارة، مستطردًا "قطعنا شوط كبير لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين والآليات الحديثة".

وتابع: "أطلقنا تطبيق واصل للتواصل مع متحدث الإعاقة وهناك تطبيق لتلقي شكاوى الفواتير وبدأ التوسع بها والهدف من كل هذه التطبيقات رفع مستوى الخدمة وتسهيل تقديمها بطريقة الكترونية والدفع بفواتير يقدر من خلالها المواطن أن يعرف هو استهلك قد ايه وقيمه شحنه حتى لا يفاجئ بقيم زيادة عن ميزانيته، وقطعنا شوط كويس في هذه الخدمات المقدمة وقريبا يكون التطبيق معمم في كل المناطق التي تم فيها تركيب العدادات الذكية".

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