عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشامتين في حريق مهرجان الجونة (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن القائمين على مهرجان الجونة استطاعوا السيطرة على الحريق واستكمال المهرجان بشكل طبيعي، معلقا: "كانت ملحمة مصرية بكل المقاييس".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن غالبية فساتين الفنانات كانت جيدة ومحترمة، لافتا إلى أن الناس على مستوى العالم يهتمون بـ "الريد كاربت" في كل مهرجانات الفن، مضيفا: "المهرجان مش بس فساتين وشنط وكيد فنانات.. في حاجات أخرى".



