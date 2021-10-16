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عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشامتين في حريق مهرجان الجونة (فيديو)
السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:38 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن القائمين على مهرجان الجونة استطاعوا السيطرة على الحريق واستكمال المهرجان بشكل طبيعي، معلقا: "كانت ملحمة مصرية بكل المقاييس".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن غالبية فساتين الفنانات كانت جيدة ومحترمة، لافتا إلى أن الناس على مستوى العالم يهتمون بـ "الريد كاربت" في كل مهرجانات الفن، مضيفا: "المهرجان مش بس فساتين وشنط وكيد فنانات.. في حاجات أخرى".
وأضاف الإعلامي، أن البعض "شمت" في نشوب حريق بمهرجان الجونة، متابعا: "في حد بيتمنى أن الناس تتحرق ومنهم مدير مدرسة.. هل ده يرضي ربنا، اللي مش عاجبه ميتفرجش".